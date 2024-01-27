В Татарстане заработал новый сервис для упрощения работы на маркетплейсах

Новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» заработал на цифровой платформе МСП.РФ. Он поможет предпринимателям и самозанятым, занимающимся онлайн-торговлей, определиться с выбором маркетплейса, а также получить информацию о действующих мерах поддержки селлеров.

Предприниматели из Татарстана в настоящий момент могут на безвозмездной основе получить помощь с размещением товаров на одном из выбранных маркетплейсов, сообщает Минэкономики РТ.

Все пользователи платформы смогут провести сравнение через специальный фильтр условий по различным параметрам работы на площадках, получить специальные условия от маркетплейсов на продвижение своих услуг и оформление карточек товаров и услуг. Также сервис сформирует специальную подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах.

Кроме того, в сервисе в доступной форме изложены пошаговые инструкции от экспертов площадок. Рекомендации касаются вопросов, связанных с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке и оформления карточек товаров или объявлений об услугах до настройки цен и логистики, аналитики и разработки стратегии, продвижения товаров или услуг.

В новом сервисе представлены полезные инструменты по работе с Ozon, Авито, ВКонтакте, Ярмарка Мастеров, Мегамаркет, Профи.ру. Площадки прошли отбор Корпорации МСП и готовы помогать предпринимателям запускать и развивать свой бизнес в онлайн-продажах.

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено национальным проектов «Малое и среднее предпринимательство», реализация которого проходит по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.