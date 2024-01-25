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В Татарстане заработает портал, посвященный Году семьи
В Татарстане формируется портал, связанный с Годом семьи. На нем в том числе будут отражены республиканские и федеральные меры поддержки семей. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров региона.
«Прошу запланировать работу по заполнению портала, связанного с Годом семьи. Предполагаем, что такой портал будет содержать афишу мероприятий, связанных с семьями, материнством, отцовством и детством», — рассказал вице-премьер.
Фазлеева напомнила, что Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. «Не просто так объявлен этот год, а для формирования и популяризации традиционных семейных ценностей, которые имеют глубокие корни в России. В Год семьи мы будем говорить о династиях, обычаях, традициях, обрядах, которые связаны с культурой народов, проживающих в республике», — отметила она.
По мнению спикера, во многом благодаря семьям Татарстан стал одним из наиболее ярких, самобытных и динамично развивающихся регионов России. Она добавила, что в республике реализуется около 30 конкурсов, связанных с популяризацией института семьи.
«Особая роль в сохранении материнства и детства отводится системе здравоохранения, которая должна работать с органами ЗАГС. Здесь необходимо межведомственное взаимодействие», — подчеркнула вице-премьер.
Фазлеева также попросила представителей министерств и ведомств обратить внимание на работу с обращениями граждан. По ее словам, каждое обращение необходимо внимательно рассмотреть и принять решение. «Нельзя допускать отписки. Прошу эту тему отрабатывать», — заключила спикер.
Открытие Года семьи состоялось 23 января на выставке-форуме «Россия» в Москве с участием Президента РФ Владимира Путина. Вчера, 24 января, Раис Татарстана Рустам Минниханов провел торжественный прием, посвященный открытию Года семьи в республике.
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