В Татарстане заработает горячая линия по борьбе с ВИЧ

С 25 ноября по 5 декабря этого года в Татарстане будет работать горячая линия, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом. Ее организует Управление Роспотребнадзора по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Телефон горячей линии в будние дни: 8 (843) 238-53-68. Он будет работать с 9 до 18 часов. В выходные дни звонки будут приниматься на телефон: 8 (843) 238-98-54, который будет работать с 10 до 17 часов.

Кроме того, Единый консультационный центр Роспотребнадзора в эти дни также организует горячую линию по проблеме ВИЧ-инфекции. Телефон: 8 (800) 555-49-43.

К 1 ноября 2022 года в Татарстане был зарегистрирован 28 261 случай ВИЧ-инфекции. Умерли 8430 инфицированных, в том числе из-за ВИЧ — 2714. Состоят на диспансерном учете 14 922 человека, живущих с ВИЧ. Распространенность ВИЧ-инфекции в республике составляет 384,0 случая на 100 тыс. населения. Это в два раза меньше, чем в среднем по России — 782,0 случая на 100 тыс. населения.

С начала 2022 года в регионе было зарегистрировано 749 больных ВИЧ (показатель заболеваемости — 20,1 случая на 100 тыс. населения). Это соответствует уровню аналогичного периода прошлого года и на 10% ниже среднемноголетнего показателя (22,4 случая).

ВИЧ-инфицированные выявлены во всех районах Татарстана, помимо Атнинского и Черемшанского. В 13 районах показатель заболеваемости выше, чем в среднем по региону. В полтора и более раз он превышен в четырех районах: Аксубаевском, Бавлинском, Бугульминском и Верхнеуслонском.

«Особенностью распространения ВИЧ-инфекции в республике является активное вовлечение в эпидемиологический процесс лиц среднего и старшего возраста, не относящихся к группам рискованного поведения, рост удельного веса ВИЧ-инфицированных трудоспособного населения. В текущем году среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 80,5% составили лица 30–59 лет», — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом в текущем году продолжает преобладать половой путь передачи инфекции. При незащищенном половом контакте ВИЧ заразились 627 человек (83,7%). Парентеральный путь передачи через внутривенное введение наркотиков зарегистрирован у 116 инфицированных (15,5%). Вертикальным путем, от матери к ребенку, инфекция передалась в шести случаях (0,8%).

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) отмечается ежегодно 1 декабря. В этом году тема мероприятия сформулирована как «Время для равенства!».