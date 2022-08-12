В Татарстане заработает горячая линия для помощи родителям школьников

Татарстанские родители смогут получить консультацию касательно качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Горячую линию в преддверии учебного года проводит Роспотребнадзор РТ.

Звонки будут приниматься 15 по 26 августа. Так, специалисты Роспотребнадзора будут принимать звонки по телефону 273-15-83 с понедельника по четверг с 10.00 и до 17.00, в пятницу — с 10.00 до 15.45. С 12.00 и до 12.45 перерыв.

Также татарстанцы могут позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8-8005554943.

На вопросы ответят и специалисты Консультационного центра для потребителей. Дозвониться к ним можно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней) по телефону (843) 221-90-16. Перерыв с 12.00 до 13.00.