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Ру Тат
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Общество
12 августа 2022  16:15

В Татарстане заработает горячая линия для помощи родителям школьников

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Татарстанские родители смогут получить консультацию касательно качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Горячую линию в преддверии учебного года проводит Роспотребнадзор РТ. 

Звонки будут приниматься 15 по 26 августа. Так, специалисты Роспотребнадзора будут принимать звонки по телефону 273-15-83 с понедельника по четверг с 10.00 и до 17.00, в пятницу — с 10.00 до 15.45. С 12.00 и до 12.45 перерыв. 

Также татарстанцы могут позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8-8005554943. 

На вопросы ответят и специалисты Консультационного центра для потребителей. Дозвониться к ним можно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней) по телефону (843) 221-90-16. Перерыв с 12.00 до 13.00.

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