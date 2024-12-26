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Общество 26 декабря 2024 13:26

В Татарстане запустят жилищную программу для молодых учёных

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В Татарстане в 2025 году появится жилищная программа для молодых учёных. Они смогут получить субсидию в размере более 1 млн рублей на улучшение жилищных условий. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В следующем году заработает новая жилищная программа для молодых учёных Татарстана. Она рассчитана на три года, ежегодно на нее будет направляться 27,5 млн рублей. Молодые учёные смогут получить субсидию в размере 550 тыс. рублей от государства на улучшение условий, а также мы будем настаивать, чтобы работодатель также добавлял к этой сумме свои 550 тыс. рублей», - сообщил министр.

Цель программы - закрепить перспективных учёных в Татарстане. Главный критерий для молодых учёных - это подтвердить необходимость улучшения жилищных условий, заключил он.

#молодые ученые #Ринат Садыков
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