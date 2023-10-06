В Татарстане запустят сервисы для предоставления актуальных пространственных данных

Жители Татарстана одними из первых в стране смогут оценить цифровые сервисы Национальной системы пространственных данных (НСПД). Сервисы, которые запустят на территории республики, смогут в режиме реального времени предоставлять актуальные пространственные данные и обеспечат доступ к банку земель для строительства и пространственной аналитике.

Наиболее востребованными у жителей региона, бизнеса и органов государственной власти являются сервисы «Градостроительная проработка онлайн», «Умный кадастр» и «Индивидуальное жилищное строительство», отмечают в Росреестре РТ. В НСПД включены данные из муниципальной геоинформационной системы Казани, систем «ГЛОНАСС+112» и «Обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан». Кроме того, в цифровую платформу будут предоставляться сведения, полученные из геоинформационной системы «Экологическая карта Республики Татарстан».

Как рассказал и.о. заместителя руководителя Росреестра Татарстана Ильнур Хисматуллин, благодаря реализации НСПД по трем информационным системам внесены данные на 100%, по одной информационной системе – на 96 %.

В рамках деловой программы Восточного экономического форума заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова сообщила, что в конце этого года в промышленную эксплуатацию будут запущены 11 сервисов, большая часть из них – для граждан и бизнеса. Пользовательское тестирование сейчас уже на завершающей стадии на территории 174 муниципалитетов четырех регионов – пилотов первой очереди – Республики Татарстан, Краснодарского и Пермского краев, Иркутской области.

К формированию Единой цифровой платформы пространственных данных и электронной картографической основы Татарстан приступил одним из первых субъектов РФ. Данные информационные системы являются основой НСПД и создаются в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.