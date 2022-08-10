В Татарстане запустят производство модульных зданий

В Татарстане планируется запуск производства модульных зданий и конструкций на ТОСЭР «Набережные Челны». Об этом сообщил учредитель компании «Стартмодуль» Айдар Усманов.

«Модульные здания похожи на контейнеры, которые используются в дачных поселках или на стройке, но эти контейнеры не разборные, а модульные: можно собирать и разбирать более 10 раз и сборка занимает всего около трех часов», – сказал Усманов.

Он добавил, что модульные конструкции универсальны, поэтому из них можно собрать помещение, заточенное под определенные нужды.

«Из них можно собрать общежитие, магазин или офисное помещение в любой точке России, можно даже собирать целые городки, в которых будут жить рабочие, если возникнет необходимость», – пояснил он.

Инвестиции в проект составили 24,5 млн рублей, которые учредитель рассчитывает окупить в течение трех лет. Новое производство обеспечит работой почти 100 человек. В год планируется выпускать около 1 800 модулей.

Напомним, сегодня прошло заседание комиссий под председательством Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, по результатам которых татарстанские ТОСЭР пополнились пятью инвестпроектами.