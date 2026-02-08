В Татарстане запустят проект «Финансовая опора для семей Героев»

В Татарстане запустят образовательный цикл «Финансовая опора для семей Героев». Он пройдет на площадке штаба общественной поддержки «Единой России».

Проект направлен на практическую помощь в финансовой грамотности в том числе для семей бойцов специальной военной операции, сообщают организаторы. Участники смогут узнать, как распоряжаться средствами, защититься от мошенников, планировать бюджет, сохранять и приумножать средства.

Первая вводная лекция состоится 10 февраля в 11:00 по адресу: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 31/7. Занятие пройдет очно с онлайн-подключением к центральным лекторам.

На открытии выступят председатель Комиссии ПГС по работе с обращениями граждан, зампред Государственной Думы РФ Анна Кузнецова, инициатор проекта, председатель попечительских советов фондов «Защитники Отечества» и «Жены Героев. Алтайский край» Артем Шамков, а также преподаватель МГИМО Евгений Лашков.

Программа цикла включает три блока: «Как не потерять и не растратить», «Как сохранить средства» и «Как увеличить капитал и создать пассивный доход».

К участию приглашают участников СВО и их семьи, участников проекта «СВОй бизнес» и всех желающих повысить финансовую грамотность.

Для участия необходимо заполнить форму или уточнить детали по телефону 8 (843) 238-10-00.

Проект реализуется при поддержке партпроекта «Предпринимательство», фонда «Защитники Отечества», «Опора России» и ветеранских организаций.