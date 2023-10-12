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В Татарстане запустят проект «Авыл яши – Деревня живет» для фермеров и аграриев
В Татарстане запустят информационный проект «Авыл яши – Деревня живет» для фермеров и аграриев. Об этом сообщил «Татар-информу» зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.
«Мы хотим информационно привлечь малый бизнес, личные подсобные хозяйства, чтобы они знали, какие есть формы поддержки, какие можно получить консультации и как использовать лучшие практические технологии», – поделился планами депутат.
По мнению парламентария, сегодня важно сохранить бизнес и сельскохозяйственные земли. «Если будет живо село, мы всегда будем с хлебом, наши обычаи и традиции сохранятся. Если бы не было помощи со стороны руководства республики, наверное, работникам села было бы непросто. Сейчас мы производим очень много продукции, поэтому ищем пути, чтобы больше экспортировать», – отметил он.
Хадеев добавил, что в республике также проводится большая работа над бюджетом на следующий год. «Его формировать непросто, но мы постараемся отстоять статьи по мелиорации, науке, техническому перевооружению», – подчеркнул он.
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