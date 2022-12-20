В Татарстане запустят пилотный проект для помощи инвалидам с психическими расстройствами

Правительство Татарстана поддержало предложение Минтруда РТ о реализации пилотного проекта «Предоставление социальных услуг по сопровождаемому проживанию инвалидам с психическими расстройствами». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Под сопровождаемым проживанием понимается проживание малыми группами в арендованном жилом помещении под присмотром соцработника для выработки навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность, в том числе – организация быта, досуга, общения.

Предполагается, что такое проживание инвалидов с психическими расстройствами станет заменой их помещения в стационары, поможет в развитии «стационарозамещающих технологий социального обслуживания» и поспособствует улучшению качества их жизни и социальной интеграции.

Услугу будут предоставлять инвалидам в возрасте от 18 до 50 лет, которые ранее были приняты в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, без противопоказаний – к примеру, опасных обострений психического заболевания.

Жить группы (от 4 до 7 человек) будут в обычных жилых домах со специалистом, который будет находиться с подопечными от 8 до 24 часов в сутки. Услуга предоставляется бесплатно – средства на реализацию проекта выделяются из республиканского бюджета.

Реализация проекта запланирована на 2022-2024 годы. По результатам в 2025 году министры отчитаются Кабмину РТ о проделанной работе.