В Татарстане запустят новый экскурсионный маршрут, посвященный истории ГЖД

В День защиты детей, 1 июня, в Татарстане запустят новый экскурсионный маршрут, посвященный истории Горьковской железной дороги. Программа маршрута рассчитана прежде всего на школьников, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Путешествие начнется с железнодорожной станции Казань-1, откуда туристы отправятся на пригородном поезде до станции Юдино. Здесь они посетят музей «Локомотивное депо».

«Специалисты депо расскажут и покажут, как производится ремонт подвижного состава, а также познакомят с историей Юдинского железнодорожного узла — одного из крупнейших транспортных узлов Центральной России и Поволжья», — отметили в пресс-службе.

Затем группа отправится в музей Дворца культуры железнодорожников, где можно увидеть раритетную карту железных дорог времен Российской империи, макеты вагонов и поездов, а также ударить в станционный колокол, служивший когда-то сигналом к отправлению поезда, и принять участие в мастер-классах.

Следующий пункт путешествия — Детская железная дорога. Туристы проедут на поезде «Радуга», который сделает небольшие остановки, чтобы пассажиры могли сфотографироваться на фоне живописных пейзажей.

В завершение экскурсии каждому ее участнику вручат памятную грамоту «Эксперта железных дорог», посвященную 160-летию Горьковской железной дороги. Продолжительность путешествия составит шесть часов.