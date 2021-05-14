В Татарстане запустят новую программу поддержки малых сельхозпредприятий «Агропрогресс»

В Татарстане в этом году стартует новая программа поддержки малых сельхозпредприятий «Агропрогресс». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на зональном совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Сабинском районе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Грант предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям с денежной выручкой не более 120 млн рублей и действующим не менее одного года. Показатель предоставления гранта — это увеличение сельскохозяйственной продукции собственного производства на 10%», — рассказал министр.

Зяббаров отметил, что на этот год по госпрограмме комплексного развития сельских территорий предусмотрено 1,3 млрд рублей, из них основная сумма будет выделена на финансирование программы «Сельская ипотека». На данный момент уже выдано 466 ипотечных кредитов на сумму 993 млн рублей из поступивших 3126 заявок.

Глава Минсельхозпрода добавил, что Правительством России рассматриваются вопросы по выделению дополнительных лимитов на эту программу.

Всего в Татарстане насчитывается более 5 тыс. сельхозформирований, в том числе свыше 4 тыс. фермерских хозяйств, а также 468 тыс. личных подсобных хозяйств.