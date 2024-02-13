В Татарстане запустят медиапроект о молодых «Героях нашего времени»

Министерство по делам молодежи Татарстана совместно с РА «Татмедиа» планирует запустить медиапроект, где планирует рассказывать истории молодых «Героев нашего времени». Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил его руководитель Ринат Садыков.

«Вместе с коллегами из республиканского агентства „Татмедиа“ на системном уровне запустим в СМИ и в соцсетях рубрики о настоящих „Героях нашего времени“ — молодых преподавателях, докторах, бойцах СВО, работниках предприятий и социальных учреждений, предпринимателях, достигших в своем молодом возрасте выдающихся успехов. Таких реальных примеров у нас в республике огромное количество», — отметил министр.

Он напомнил, что в 2023 году в Татарстане принят закон «О патриотическом воспитании граждан». Огромное количество молодых жителей республики каждый год проходят школу поисковых отрядов, военно-патриотические смены, пятидневные сборы по основам военной службы, участвуют в исторических реконструкциях. Во всех муниципалитетах работают 174 военно-патриотических клуба, объединяющие более 14 тыс. подростков.