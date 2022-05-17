В Татарстане запустят культурно-просветительское интернет-радио для детей и подростков

Фонд развития Татнета запустит в Татарстане двуязычное образовательное и культурно-просветительское интернет-радио «Радио Белем» – «Белем радиосы». Целевой аудиторией создатели выбрали подрастающее поколение.

Новое интернет-радио – это инициатива о том, как сохранить культурное наследие, традиционные ценности семьи, а также республики и страны.

Предполагается, что на новой интернет-волне будет рассказываться о ярких детских проектах, интересных тенденциях в образовании, этапах взросления и многом другом.

«Сегодня в Татарстане, да и в сети Интернет, на радиочастотах в целом, не существует билингвального детского радио, которое было бы направлено на популяризацию среди подрастающего поколения нашего культурного наследия, народных традиций, истории, искусства и литературы. Надеемся, что наш проект сможет занять достойное место в этой нише», - рассказал об актуальности идеи «Татар-информу» исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд развития Татнета» Раиль Гатауллин.

Он отметил, что в качестве ведущих, дикторов, участников передач будут приглашаться не только учителя, педагоги, деятели искусств, известные личности, но и сами дети и подростки. Проект будет двуязычным – передачи «Радио Белем» будут выходить в эфир как на русском, так и на татарском языках. Кроме того, планируется создание мобильного приложения для удобства слушателей.

Запуск планируется к началу учебного года. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.