В Татарстане запустят историко-патриотический проект о подвигах героев

Ренат Валиуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане запустят историко-патриотический проект о героях и их подвигах в 1941–2025 годах. Об этом заявил руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин на заседании в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

«Ассамблеей народов и Домом дружбы народов РТ разработан историко-патриотический проект. Он предусматривает проведение выставки о подвигах героев – представителей разных народов с 1941 по 2025 год», – рассказал общественник на совместном заседании Совета Ассамблеи народов РТ и Организационного комитета по проведению в 2022–2032 годах в РТ мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов.

По словам Валиуллина, предполагается, что выставочный проект продолжит работу и после завершения Года защитника Отечества. «В связи с этим просим направить информацию о героях [каждого] района в кратчайшие сроки», – обратился он к участникам заседания.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.