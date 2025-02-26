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Общество 26 февраля 2025 12:22

В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам поддержки военнослужащих

В Татарстане 28 февраля пройдет горячая линия по вопросам поддержки военнослужащих. Об этом проинформировал Госсовет РТ на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

На вопросы ответят депутаты Госсовета, члены объединения «Мәрхәмәт – Милосердие», Уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская, а также представители профильных министерств и ведомств.

Задать вопросы можно по телефонам горячей линии: 8(843)236-00-71, +7(960)049-68-14 (WhatsApp). Звонки и сообщения будут принимать с 10:00 до 15:00.

#горячая линия #военнослужащие #помощь участникам СВО
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