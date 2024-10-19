В Татарстане запустят горячую линию для людей с инвалидностью

В течение 10 дней в Татарстане будет открыта горячая линия для жителей с инвалидностью. На вопросы ответят в Минтруда РТ, сообщили в мэрии столицы РТ.

Обращения будут приниматься с 1 по 10 ноября по номеру +7(843)557-20-49. Специалисты работать с 9 утра до 6 вечера с понедельника по четверг. В пятницу оставить обращение можно с 9.00 до 16.45. Перерыв — с 12.00 до 12.45.