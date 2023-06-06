Масштабное строительство элеваторного комплекса началось в Татарстане

В Бугульминском районе Татарстана стартовало строительство нового элеваторного комплекса — компания «Август-Агро» реализует здесь масштабный проект стоимостью 2,9 млрд рублей. Сегодня состоялась торжественная церемония символической закладки первого камня в фундамент будущего элеваторного комплекса на строительной площадке в Зеленорощинском сельском поселении. Это важная инвестиция в Бугульминский район и значимый вклад в сельское хозяйство всей республики — здесь будет храниться зерно с юго-востока Татарстана и из соседних регионов России.

«В урожайные годы в республике под реализацию имеется порядка 2 млн тонн зерна. Поэтому проект очень актуальный. Пропускная способность нового элеватора составит до 600 тыс. тонн в год», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

В 2023-2024 годах должен быть реализован первый этап строительства. Проектная мощность элеватора составит 112 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Его будут завозить с территорий Татарстана и из соседних регионов России. На предприятии будет создано 86 рабочих мест.

«Эта точка отгрузки, хранения и переработки позволит не только Бугульминскому району развиваться, но и всем юго-востоку Татарстана. Сегодня остро стоит вопрос отгрузки маршрутов зерна на экспорт. Новый элеватор позволит за сутки отгружать 55–60 вагонов, чтобы оперативно доставлять зерно в южные порты», — подчеркнул генеральный директор ООО УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.

В настоящее время площадь обрабатываемой агрохолдингом пашни в Татарстане составляет 194 тыс. гектаров. Всё это обусловило необходимость строительства современного элеваторного комплекса.

Предприятие сможет оказывать сельхозтоваропроизводителям широкий ряд услуг по хранению, очистке, сушке, перевалке и погрузке зерна. При выходе на проектную мощность через элеватор будет проходить около 600 тыс. тонн продукции в течение года.

«Два года мы к этому проекту шли. Вопрос продовольственной безопасности сегодня является номером один. Нам действительно необходимо современное качественное хранение и переработка урожая. Строительство современного элеватора — значимое, масштабное событие для всего Бугульминского муниципального района!» — заметил глава района Линар Закиров.