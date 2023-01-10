В Татарстане запустили словацкий проект по производству инкубационного яйца индейки

В Сабинском районе Татарстана сегодня открылся инкубаторий. Это первый этап проекта словацкой компании «Бранко Нитра» – производителя инкубационного яйца индейки – на территории России, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Появление такого проекта в Татарстане должно оказать положительное влияние для производителей индейки. Большой плюс в том, что решаются логистические вопросы с доставкой яиц и вопросы инкубирования. По итогам прошлого года в республику завезено около 1,2 тыс. яиц», – сказал на торжественном открытии объекта министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

На первом этапе инкубаторий, оснащенный современным оборудованием, рассчитан на вывод 116 тыс. яиц в месяц. В дальнейшем планируется увеличить количество вывода яиц вдвое за счет дополнительного монтажа инкубационных и выводных шкафов.

Инкубатор расположен в Корсабашском сельском поселении. Стоимость запуска проекта составила 3 млн евро. В будущем на территории Сабинского района также запланировано строительство до шести ферм для размещения родительского поголовья индейки.