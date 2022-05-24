В Татарстане запустили проект помощи бездомным животным

В Казани и Зеленодольске запустили благотворительную акцию «Корзина доброты для животных». Ее организаторами выступают «Пятёрочка» и фонд продовольствия «Русь».

В указанных выше городах в 10 магазинах торговой сети установлены специальные короба для пожертвований. Они размещены в закассовой зоне или на выходе из магазина.

В эти боксы покупатели смогут положить товары для животных: корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы.

Кроме того, с 26 по 28 мая в тех же магазинах будут дежурить волонтёры, которые расскажут посетителям о проекте. Они будут раздавать информационные материалы с фотографиями животных, которые ищут дом.

Пожертвованные товары волонтеры будут собирать, и передавать в приют для бездомных животных «Кот и пёс».

«Проявление ответственности и добродушия к окружающим является одной из ценностей торговой сети «Пятёрочка». Мы стараемся помогать не только нуждающимся людям, но и братьям нашим меньшим, тем самым заботясь о сообществе в целом. Животным, оказавшимся в приютах, часто не хватает не только любви и ласки, но и элементарного корма для полноценного питания, поэтому наша совместная помощь так важна для организаций, которые совершают добрые дела!» - комментирует руководитель отдела маркетинга макрорегиона «Волга» торговой сети «Пятёрочка» Гульназ Зиганшина.

Адреса магазинов, где установлены короба: