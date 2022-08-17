В Татарстане запущен проект по поддержке людей с ментальными нарушениями

В Татарстане для поддержки людей с нарушениями психического развития запустили проект «Сопровождаемое проживание». Об этом сообщила исполнительный директор Центра социальной адаптации «Благодарю» Гульнара Галиахметова на круглом столе в Общественной палате РТ.

«Мы начали реализовывать в Татарстане первый проект. Он связан с сопровождаемым проживанием людей с ментальными нарушениями. Это не учебно-тренировочное проживание, а новый подход, альтернатива психоневрологическим интернатам. Реализацию проекта разделили на несколько этапов, первый уже реализуется», — рассказала докладчик.

По словам Галиахметовой, исполнительный комитет Казани предоставил центру на правах аренды помещение в Советском районе, которое сейчас обустраивается под квартиру. Ремонт ведется полностью на средства благотворителей.

«Предполагаем, что в конце сентября наши воспитанники заедут в эту квартиру. Первая группа — шесть молодых людей старше 18 лет, которые являются выпускниками дома-интерната для детей с психическими отклонениями. По закону они больше не могли оставаться в детском доме, поэтому мы приняли решение их забрать, оформили опекунство, получили заключение психиатрической больницы, что они могут выйти из этого учреждения», — отметила она.

При этом Галиахметова посетовала на то, что людям с ментальными нарушениями непросто найти работу. «Мы много говорим об инклюзии, но сегодня предприятия, бизнес не готовы брать на работу таких людей. Хотя мы приходим и просим устроить уборщицами, посудомойщицами, нам не нужны зарплаты в 30 тыс. рублей, потому что для этих людей главное — почувствовать, что они нужны, организовать их занятость. Но с этим проблемы», — подчеркнула она.

Реализация второго этапа проекта запланирована на 2022-2023 годы, она развернется в Кайбицком районе. Руководство муниципалитета готово выделить центру землю в аренду на 49 лет, а Кайбицкий рыбхоз может взять на работу людей с инвалидностью помощниками рыбоводов.

«Для других таких же людей хотим реализовать проект на территории этого района. Через мастерские они лучше себя проявляют. Поэтому хотим создать мастерские сельхозназначения — по выращиванию овощей, содержанию птицы. То есть организовать дневную занятость тех, кто не сможет трудоустроиться помощниками рыбоводов. Земля есть, теперь нужно построить дом», — заметила исполнительный директор центра.

На третьем этапе, в 2023-2024 годах, планируется распространить проект на другие районы республики.