В Татарстане запустили портал «100 татарских песен XX века»

Фото: скриншот первой страницы сайта 100tatar.ru/

В Татарстане запустили интернет-портал «100 татарских песен XX века» на русском и татарском языках. Организаторы проекта характеризуют его как «попытку представить историю татарской культуры через музыку». Он позволяет понять, что менялось, а что сохранялось в музыке татар на протяжении столетия.

«Мы сознательно ограничили себя ста названиями, хотя общий список названных композиций перевалил за двести. Безусловно, даже у нас есть любимые песни, которые не попали на этот сайт — но это лишь значит, что татарская музыка настолько богата на потрясающие мелодии и проникновенные тексты, что изучать ее можно еще долгие годы», — подчеркивают организаторы проекта.

Инициатором создания двуязычного ресурса стал известный казанский музыкант, журналист и писатель Радиф Кашапов. В реализации замысла участвовала не только собранная им команда единомышленников, но и детская школа искусств №9 города Казани.

Представленные на сайте композиции разделены по десятилетиям создания — начиная с 1910-х и заканчивая 1990-ми. «Период <…> определялся по времени написания, записи, выхода в эфир или соотнесенности с эпохой», — уточняют авторы проекта.

В частности, семидесятые годы XX века представлены 17 песнями, восьмидесятые — 16, десятые — 14. При этом на долю пятидесятых годов пришлось только шесть песен, двадцатых — семь, а девяностых — девять. Каждую представленную на сайте песню сопровождает справка и комментарий об истории или контексте ее создания. Ссылки на композиции взяты из открытых источников.

«Видно, что то, что считается „традицией“, не всегда прямо-таки традиция. Что влияние Москвы очень сильно, к примеру. Татарская песня постоянно меняется <…>», — анализирует представленный материал Радиф Кашапов на своей странице в соцсети Facebook. Упоминает он и о наличии кризисных, на его взгляд, явлений в татарской песне.

Авторы сайта также пообщались с экспертами, так или иначе связанными с татарской музыкой: музыковедами, композиторами, певцами, поэтами, работниками радио. Предполагается, что этот раздел будет пополняться в дальнейшем. Также не исключается возможность составления дополнительных песенных списков.