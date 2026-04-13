В Татарстане запустили новый сезон Всероссийского проекта «МедиаПритяжение», где школьники, студенты, наставники и родители со всей страны освоят актуальные медианавыки, научатся работать с информацией, снимать и монтировать видео, а также попробуют себя в роли репортеров, продюсеров и блогеров.

Заявки на участие в основном конкурсе проекта принимаются до 30 апреля, присоединиться к специальной номинации «МедиаЗачет» можно до 30 ноября 2026 года. Узнать подробнее о проекте и подать заявку можно по ссылке, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

В прошлом году от республики приняли участие около 900 человек. Подростковая PR-команда «Движения Первых» из Набережных Челнов победила в номинации «МедиаКоманда» и получила премию в размере 750 тыс. рублей.

«Такую большую сумму нужно потратить с умом, поэтому мы планируем превратить наш кабинет в подростковом клубе в многофункциональную студию, где можно будет снимать разнообразный контент: от “Новостей Первых” до подкастов, от интервью до фильмов. Мы уже приобрели две камеры с объективами для классных видео. Например, с помощью этого оборудования мы записали онлайн-курс по базовым навыкам создания контента “Первые в медиа” для медиацентров первичных отделений Движения. Сейчас мы активно занимаемся реализацией “За кадром профессии. Это проект, который мы защищали на конкурсе. Сейчас уже завершаем подготовку сценариев выпусков», – отметила в беседе с «Татар-информом» наставник победившей команды из Набережных Челнов Ирина Циденкова.

Организаторы проекта в новом сезоне уделили особое внимание его просветительской направленности. Участники выполнят специальные задания и медиапрактики, затрагивающие важные социальные и государственные темы. Помимо прочего, победители и призеры «МедиаПритяжения», как и других флагманских проектов «Движения Первых», могут получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие российские вузы.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.