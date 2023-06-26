В Татарстане запустили карту жителя от Ак Барс Банка

В Татарстане запустили новую карту жителя, которая представляет собой не только банковскую карту, но и ключ к большому перечню социальных сервисов.

Среди преимуществ, которыми можно будет воспользоваться уже с 1 июля 2023 года – кешбэк 10% на оплату услуг ЖКХ и кешбэк 5 рублей за проезд в общественном транспорте по всей Республике Татарстан.

По карте можно без комиссии оплачивать ЖКХ, налоги, госпошлины и другие услуги на портале Госуслуг РТ, а также пользоваться республиканским сервисом социальных услуг «Забота». Использовать карту жителя можно и в качестве электронного читательского билета в Национальной библиотеке РТ.

Дополнительные финансовые бонусы, доступные владельцам карты жителя – 10% годовых на остаток по карте на сумму от 30 000 ₽ до 100 000 ₽, кешбэк 1,25% при покупках по карте на сумму более 20 000 ₽ в месяц, кешбэк до 45,5% от партнёров программы лояльности «Сливки», а также кешбэк и скидки по программе лояльности «Привет, Мир!».

Функционал и список преимуществ карты планируется постоянно расширять.

Эмитент карты – Ак Барс Банк.

Оформить карту можно по ссылке.

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