В Татарстане запустили горячую линию по вопросам платного образования

Фото: «Татар-информ»

С 7 по 18 июля жители Татарстана могут обратиться на горячую линию по защите прав потребителей платных образовательных услуг. Консультации проводят специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

Звонки от жителей республики принимаются по телефонам:

– Консультационного центра для потребителей: (843) 221 90 16 – ежедневно с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

– Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан: 8 (917) 224 87 94 – с понедельника по четверг с 10.00 по 16.00, в пятницу: с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.