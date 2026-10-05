В Татарстане запустили экоуроки по мониторингу атмосферного воздуха

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Татарстанских школьников начнут регулярно знакомить с мониторингом качества атмосферного воздуха. Министерство экологии и природных ресурсов республики запускает образовательную инициативу, которая поможет учащимся получить практические знания об экологическом контроле. Занятия будут проводить в разных образовательных учреждениях региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проекта школьники смогут увидеть работу автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) и передвижных экологических лабораторий (ПЭЛ). Учащимся покажут профессиональное оборудование и расскажут, как специалисты проводят измерения качества воздуха.

На занятиях школьники смогут на практике познакомиться с системой мониторинга атмосферного воздуха, увидеть работу АСКЗА и ПЭЛ, изучить лабораторное оборудование и методы экологических исследований. Отдельное внимание уделят формированию экологической культуры.

Проект призван не только расширить знания школьников об экологии, но и помочь им определиться с будущей профессией в сфере охраны природы.

Первый специализированный экоурок уже прошел в детском технопарке «Кванториум» – МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального района.

Во время занятия школьники изучили принцип отбора проб воздуха и порядок проведения анализа с помощью газоанализаторов и хроматографов. Также им рассказали о предельно допустимых концентрациях (ПДК) загрязняющих веществ.

Учащиеся познакомились с основами экологического мониторинга, узнали, как организована система наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Татарстане и какое значение имеют ПДК.

В министерстве отмечают, что такие занятия помогают формировать экологическую культуру и повышать экологическую грамотность школьников в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Практический формат позволяет учащимся увидеть профессиональное оборудование в работе и понять, как в республике обеспечивают экологическую безопасность.

Минэкологии Татарстана планирует сделать такие уроки регулярными, чтобы в проекте смогло принять участие как можно больше школьников.