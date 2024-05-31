В Татарстане запустили аудиогид «Казань — Болгар» на татарском языке

В мае в Татарстане проходят мероприятия, посвященные официальному принятию ислама Волжской Булгарией. К началу туристического сезона и к этим мероприятиям МТС запустила адаптированный для татароязычной аудитории бесплатный автомобильный аудиогид по 180-километровому маршруту «Казань — Болгар».

Русская версия аудиоэкскурсии была выпущена прошлым летом, татарскую также можно будет послушать онлайн или скачать в приложении.

Автомобильный аудиогид включает в себя описание около пятидесяти локаций в Лаишевском, Алексеевском, Спасском районах республики и достопримечательности Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. В виртуальную экскурсию длиной около двух часов вошли яркие эпизоды истории средневекового государства Волжской Булгарии и его столицы Болгар – теперь уникального музея-заповедника под открытым небом — Булгарского городища.

Совершая виртуальную экскурсию, туристы могут узнать о знаменитых жителях республики, в частности, поэте Гаврииле Державине, чье родовое имение находится в Лаишевском районе, и о событиях нашего времени — таких, как строительство целого поселка на берегу Камы для съемок популярного российского сериала. Голосом аудиогида стала известная телеведущая Айзиля Батырханова.

Аудиоэкскурсия доступна абонентам любого оператора на МТС Live. Аудиогид работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«Ежегодно весной в Татарстане проводятся мероприятия в память о дне принятия ислама волжскими болгарами. Болгар за это время принимает десятки тысяч гостей — татарстанцев, представителей духовных управлений мусульман России, ближнего и дальнего зарубежья, мусульманских общин с разных уголков страны и мусульманского мира. Мы приурочили запуск татарской версии нашего бесплатного автомобильного аудиогида к этим мероприятиям и к началу туристического сезона. И надеемся, что с ним путешествие к туристической жемчужине Татарстана станет еще комфортнее и для татароязычных гостей Болгара», — рассказал Марат Кабанов, директор МТС в Татарстане.

Фото предоставила компания МТС