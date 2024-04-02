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В Татарстане запустили акцию для поддержки подростков, сдающих ОГЭ и ЕГЭ
В разных районах Татарстана развесили стенды, афиши и плакаты от Движения Первых, на которых написали фразы поддержки для школьников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. В репликах поднимаются вопросы стресса, переживаний, тревоги при подготовке к экзаменам и другие актуальные темы для выпускников, сообщает пресс-служба «Первые.Татарстан».
Плакаты появились в школах, общественных пространствах и торговых центрах республики. Например, в Казани их можно увидеть в парках ЖК «Салават Купере» и «Светлая Долина», а также на бульваре «Белые цветы» и ТЦ «Мега».
В других районах Татарстана афиши повесили в домах культуры, школах и молодежных центрах. Так, в Альметьевске плакаты висят в детской центральной библиотеке «Метеор», в Рыбной Слободе — в Центральной библиотеке, а в Зеленодольске — в молодежном центре «Порт».
Уточняется, что все плакаты провисят в точках притяжения молодёжи до 28 апреля включительно.
фото: пресс-служба «Движения Первых»
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