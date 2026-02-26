В Татарстане запускают проект «Семейный автобус»

В Татарстане стартует новый социальный проект «Семейный автобус: традиции – в путь!», направленный на оказание адресной помощи семьям в муниципальных районах. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила начальник Управления ЗАГС Эльвира Ахметова.

«Семья – это прочный фундамент, на котором строится будущее нашего общества, это стартовая площадка для жизни. При этом семья – это очень хрупкая, тонкая, многогранная структура, и ее нельзя создать раз и навсегда. В нее нужно вкладываться постоянно – временем, вниманием, терпением, заботой», – сказала она.

Согласно утвержденному графику, выезды автобуса запланированы в пять районов республики:

Чистопольский район – 5 марта;

Зеленодольский район – март;

Нижнекамский район – апрель;

Елабужский район – апрель;

Альметьевский район – май.

В автобусе будут работать специалисты различного профиля – юристы, медики, психологи и социальные работники, которые проконсультируют семьи на местах. Как пояснила Ахметова, списки желающих попасть на консультации формируются заранее совместно с администрациями районов.

Вторым этапом проекта станет семейный марафон-конкурс «Семьи на старте». В нем примут участие не менее пяти семей с детьми от каждого муниципального района. Мероприятия будут проходить на базе домов культуры, органов ЗАГС, молодежных центров и административных площадок. Все семьи-участники получат сертификаты.

«Сказать, что семьям сегодня легко, – значит соврать. Сейчас ведь правда нелегки времена. Но семья должна чувствовать, что мы о ней заботимся», – подчеркнула председатель татарстанского регионального отделения ООО «Региональный Красный крест» Зульфия Сафина.