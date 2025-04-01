В Татарстане запущены 20 инвестпроектов по строительству молочных комплексов

В Татарстане на разных стадиях реализации находятся 20 инвестпроектов по строительству молочных комплексов на 15 тыс. коров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на круглом столе Союза производителей молока РТ.

«За последние шесть лет введено в эксплуатацию 98 молочных комплексов и ферм мощностью 65 тыс. голов. В том числе в 2024 году – 16 молочных комплексов на 13,6 тыс. голов», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Однако, по его словам, угрозой развития животноводства остается распространение инфекционных заболеваний. Так, например, в России складывается неблагоприятная ситуация по бруцеллезу крупного рогатого скота.

«Татарстан имеет тесные экономические связи со всеми регионами страны. В прошлом году в республику завезено 35 тыс. голов крупного рогатого скота. Сегодня из всех предприятий молочного скотоводства соответствуют критериям биозащиты только около 20% молочных комплексов. Это очень мало», – подчеркнул министр.

По его словам, животноводческие предприятия должны работать в закрытом режиме с соблюдением всех ветеринарно-санитарных правил содержания животных.

«Где-то заборов нет, где-то – дезбарьеров. «Дорожная карта» должна быть. Максимально эту работу нужно провести в этом году. Мы понимаем, что у всех возможности разные. Но прошу по «дорожной карте» отрабатывать. Угроза инфекции колоссальная, непонятно, откуда она зайдет. Закрыли в Атнинском районе комплекс, 5 тыс. голов под нож пустили. Пришлось восстанавливать за свои средства, кредиты. Огромные затраты потом идут на восстановление. Это ваш бизнес, ваша работа. И к этому, пожалуйста, ответственно подойдите», – обратился Зяббаров к собравшимся.

Он добавил, что ежедневно предприятиями Татарстана перерабатывается 4,5 тыс. тонн молока, что составляет 87% от общего объема произведенного сырья в республике.

Министр уточнил, что в прошлом году увеличилось производство молочной продукции на 3%, сыров – на 10%, обработанного молока – на 5,2%. При этом наблюдается снижение производства масла сливочного на 11,8% и кисломолочной продукции на 5,2%. «Но, несмотря на это, ажиотажа на эту продукцию в республике нет», – констатировал он.

Экспорт молочной продукции за 2024 год составил 23,3 млн долларов США, в том числе молока и сливок – 15,5 млн долларов, мороженного – 3,7 млн долларов, сливочного масла – 1 млн долларов, сыров и творога – 1,9 млн долларов, молочной сыворотки – 1 млн долларов.

«Внутренний рынок – для нас вопрос номер один. Но у всех есть резервы увеличения производства. В направлении экспорта тоже нужно работать. Тем более, задача по экспорту к 2030 году – увеличить его в два раза показателя 2024 года. За прошлый год экспорт продукции АПК составил 470 млн долларов», – заключил Зяббаров.