В Татарстане запущена программа создания школьных театров

В Нижнекамске запущен первый этап программы федерального проекта «Школьная классика», задача которого — развитие в стране школьных театров. Программа инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным и проходит при поддержке Министерства просвещения России.

В Татарстане реализацию проекта курируют Министерство образования РТ, Министерство культуры РТ, Казанский государственный институт культуры и арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Нижнекамск стал местом, где инициатива начала воплощаться в жизнь, а в дальнейшем к ней планируется подключить школы по всей республике.

Вчера из 84 кандидатов были отобраны 23. Среди них — представители Сарманова, Набережных Челнов, Елабуги, Заинска, других городов и сел Татарстана. Уже завтра с отобранными участниками программы запустят интенсив. Мастера будут передавать проверенные временем знания и опыт, основываясь на которых, кураторы смогут в дальнейшем выстраивать работу со своими воспитанниками.

«Такой подход позволит выстроить системную работу с нашими детьми. Я надеюсь, что включение в настоящий театр позволит нашим детям стать еще более социализированными, образованными и духовнообогащенными. И я рада, что в эту работу включились и наши ведущие специалисты», — заметила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

По словам представителя Минобрнауки, сейчас в школах работают всевозможные театральные кружки, но их деятельность никто не курирует. Чтобы избежать дилетантского подхода, ставшие участниками программы специалисты будут ориентироваться на театральные системы Константина Станиславского, Евгения Вахтангова, Михаила Чехова и Всеволода Мейерхольда.

В течение года специалисты по работе с молодежью арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» и педагоги Казанского института культуры будут оказывать консультативную поддержку кураторам школьных театров.