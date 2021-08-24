В Татарстане запущена новая площадка для выпускников движения WorldSkills и работодателей

Новая площадка, которая должна объединить выпускников движения WorldSkills и работодателей, запущена в тестовом режиме в Татарстане. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«С этого года мы отдельно запустили специализированный сайт, который объединит работодателей и выпускников движения WorldSkills. На данном ресурсе выпускники будут предлагать себя в качестве будущих работников, а предприятия смогут предлагать вакансии. Ребята размещают свои анкеты, результаты на чемпионатах и демонстрационных экзаменах. На нашем официальном сайте есть специальная, большая вкладка. Площадку мы уже запустили в тестовом формате, сейчас идет ее постепенная актуализация, обновление данных», – отметил спикер.

Эмиль Губайдуллин проинформировал, что все выпускники движения WorldSkills легко находят свое место на рынке труда. Их берут на работу крупные предприятия – ПАО «Татнефть», ТАИФ, завод им. Горького, «Казаньоргсинтез», КАМАЗ, а также представители малого и среднего бизнеса. Зарплаты у начинающих специалистов в разных отраслях составляют в среднем 25-50 тыс. рублей. Самая высокая оплата труда традиционно в IT-отрасли – от 80 тыс. рублей в месяц.