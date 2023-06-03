В Татарстане запущена платформа для отдыха на природе с 20 маршрутами от трэвел-блогеров

В Татарстане запущена платформа для отдыха на природе, на которой размещено 200 локаций и объектов, а также 20 уникальных маршрутов от трэвел-блогеров. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

«Для легкого поиска и планирования отдыха на природе разработана и запущена платформа для путешествий в Республике Татарстан daybyday.tatar», — рассказали в ведомстве.

С помощью этой программы жители и туристы республики смогут выбрать себе направление для отдыха и знакомства с достопримечательностями региона.

В комитете подчеркнули, что отдых на природе набирает обороты как среди татарстанцев, так и путешественников из других регионов РФ и стран. Для улучшения туристической инфраструктуры госкомитетом и Дирекцией по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» ведется работа с предпринимателями по запуску новых проектов и расширению уже действующих.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 был объявлен конкурс на предоставление субсидий на поддержку инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения. Его победителями стали 18 татарстанских предпринимателей, которые получили 271,1 млн рублей, из них 219,6 млн были выделены из федерального бюджета, 51,5 млн — из республиканского.

За счет данной меры поддержки в Татарстане созданы 10 новых и расширено 8 существующих средств размещения — это 219 новых домиков с возможностью размещения более 700 человек в Казани и девяти районах: Бугульминском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лаишевском, Менделеевском, Пестречинском, Сабинском. 16 объектов уже приняты в эксплуатацию, а в ближайшее время гостей будут принимать на всех 18 объектах, участвовавших в конкурсе по итогам 2022 года.

Также строительством глэмпингов охвачены и другие район РТ — Пестречинский, Елабужский, Азнакаевский, Бавлинский и Алексеевский.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.