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Ру Тат
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Экономика
25 февраля 2022  12:28

В Татарстане запущен второй сезон проекта «Самозанятые»

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Самозанятые - это динамично развивающийся налоговый режим, а ещё это шанс попробовать себя в собственном бизнесе. Центром поддержки самозанятых и Центром реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ на видеохостинге YouTube запущен второй сезон проекта «Самозанятые».

В коротких видео участники делятся своим опытом: как открыть собственный бизнес и как заработать на любимом деле. Также здесь размещена полезная информация для тех, кто хочет стать самозанятым.

Выпуски будут выходить раз в неделю, по пятницам.

#самозанятые #бизнес #Татарстан
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