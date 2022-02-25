В Татарстане запущен второй сезон проекта «Самозанятые»

Самозанятые - это динамично развивающийся налоговый режим, а ещё это шанс попробовать себя в собственном бизнесе. Центром поддержки самозанятых и Центром реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ на видеохостинге YouTube запущен второй сезон проекта «Самозанятые».

В коротких видео участники делятся своим опытом: как открыть собственный бизнес и как заработать на любимом деле. Также здесь размещена полезная информация для тех, кто хочет стать самозанятым.

Выпуски будут выходить раз в неделю, по пятницам.