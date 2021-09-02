В Татарстане запущен Telegram-бот «Мой депутат» для приема обращений

Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» запустило Telegram-бот «Мой депутат» для приема обращений через мессенджер. С помощью сервиса каждый татарстанец может оставить наказ или предложение депутатам и партии в целом.

Telegram-бот дополнил существующую систему сбора обращений, которая включает портал мойдепутат.онлайн и горячую линию 8 (800) 201-16-00.

Чтобы запустить Telegram-бот «Мой депутат», необходимо в поиске мессенджера набрать @mydeputate_rt_bot или перейти по ссылке — https://t.me/mydeputate_rt_bot.

Чтобы оставить обращение, необходимо сообщить боту фамилию, имя и отчество, адрес и контактный номер, а затем донести саму суть проблемы. К сообщению можно прикрепить фотографию, видео или копии документов.

После фиксации обращения бот спрашивает, нужно ли пользователю, чтобы с ним связался депутат для обсуждения наказа. Представители партии ежедневно дежурят в приемной проекта «Мой депутат» и звонят оставившим обращения татарстанцам, чтобы обсудить реализацию предложений и возможные пути решения.

«Мой депутат» — это онлайн-платформа, функционирующая с 2019 года. С ее помощью каждый житель Татарстана может оставить наказ партии через сайт мойдепутат.онлайн, позвонив по телефону 8 (800) 201-16-00 (или оставив свой номер для обратного звонка), а также написав в мессенджере WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных.

«Работа с обращениями граждан для меня всегда на первом месте. Мы не оставляем без внимания ни одно обращение, это наша каждодневная работа. Всей командой радуемся, когда удается решить тяжелый вопрос и помочь людям. Вопросы и обращения, которые требуют системных решений, мы анализируем, чтобы превратить в значимые законодательные инициативы», — прокомментировал эту систему взаимодействия с гражданами депутат Государственной Думы РФ от РТ Айрат Фаррахов.