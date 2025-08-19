В Татарстане запущен спецпроект о цифровом будущем РТ и РФ «Маршрут построен»

В Татарстане запущен новый спецпроект «Маршрут построен», посвященный цифровому будущему региона и страны в целом. В каждом выпуске ведущие программы садятся в автономное такси и обсуждают с лидерами цифровой индустрии, как технологии меняют государство, бизнес, образование и повседневную жизнь граждан.

Проект представляет собой живую дискуссию о новых идеях, инновациях и практических решениях, способствующих развитию мира 4.0.

В первом выпуске зрители и слушатели смогут услышать разговор с президентом Академии наук РТ и сопредседателем оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «Kazan Digital Week-2025» Рифкатом Миннихановым. Темы обсуждения включают цифровую эволюцию Татарстана, роль науки, развитие IT-сектора и инновации в области безопасности дорожного движения.

Первый выпуск уже доступен по ссылке, а подробности о проекте – на официальном сайте.

Международный форум Kazan Digital Week – 2025 пройдет в Казани с 17 по 19 сентября. Мероприятие состоится в МВЦ «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате. Это уникальное событие объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума включают интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризме.