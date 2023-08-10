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В Татарстане запущен реестр стартапов в сфере IT
В Татарстане запущен реестр стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Порядок его формирования в конце апреля утвердил Кабмин республики.
Подать заявку для включения в реестр можно через информационную систему «Мои Субсидии» (раздел «Реестр стартапов»). Отмечается, что одна заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней.
Основные требования к заявителю:
- Юрлица — IT-компании (кроме ИП);
- Основной вид деятельности относится к кодам ОКВЭД № 62, 63;
- Организация должна быть зарегистрирована на территории республики;
- Организация внесена в ЕГРЮЛ не более трех лет назад;
- Доход организации с момента ее создания не превысил 1 млн рублей;
- Справка об отсутствии судимости у руководителя.
17 августа в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоится митап «Что такое реестр стартапов и как в него попасть? Актуальные меры поддержки для стартапов». Спикером выступит эксперт по мерам поддержки Елена Стешина.
Кроме того, представитель регионального оператора Фонда «Сколково» Анна Шемановская расскажет, как стать резидентом Сколково, о налоговых льготах и грантах, а руководитель Центра инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес» Михаил Унтура поведает о мерах поддержки для предпринимателей. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Также будет доступна онлайн-трансляция.
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