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В Татарстане запущен обучающий сайт по ЖКХ для пожилых и людей с ограничениями по зрению
В Татарстане запустили сайт для людей преклонного возраста и с ограничениями по зрению. «ЖКХ в один клик» расскажет о том, как решить вопросы в этой сфере и получить качественные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.
Сайт обладает простым и понятным интерфейсом, увеличенный шрифт и цветовое решение облегчат работу с ним для людей преклонного возраста и с ограничениями по зрению. Информация разделена на блоки. Кроме того, воспользовавшись пошаговой инструкцией, татарстанцы смогут перейти с одного сайта на любой интернет-ресурс сферы ЖКХ — в зависимости от тематики запроса.
Здесь размещены все информационные ресурсы, посвященные ЖКХ: от формирования тарифа до того, как подать показания приборов учета, обратиться в управляющую компанию и принять участие в онлайн-голосовании.
Аналогов данному проекту в республике нет, что еще больше увеличивает его актуальность и необходимость, заявили в Общественной палате республики.
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