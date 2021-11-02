В Татарстане запущен образовательный проект для глухих и слабослышащих

«Онлайн-курсы по получению дополнительного профессионального образования для глухих и слабослышащих» — проект Казанского инновационного университета стал победителем Фонда президентских грантов. В рамках проекта созданы три образовательных онлайн-курса: «Сметное дело», «Бухгалтерский учет» и «Дизайн интерьера» с сурдопереводом. Учебные материалы уже доступны на YouTube канале КИУ для массового использования глухими и слабослышащими.

Выбор профессий неслучаен: они являются наиболее востребованными специальностями на рынке труда. Кроме того, в рамках проекта планируется набор трех групп для онлайн-обучения. Принять участие в проекте смогут более 100 человек, проживающих на территории Республики Татарстан. В рамках дальнейшего развития идеи, расширения возможностей получения образования глухими и слабослышащими планируется увеличение числа онлайн-курсов. Также планируется расширение аудитории за счет территориального увеличения охвата проекта, будут привлечены партнеры и заинтересованные сообщества.

Российская образовательная среда для людей с ОВЗ испытывает сейчас большие трудности. Так, не хватает педагогов-специалистов по работе с глухими детьми, дефицит педагогического состава достигает почти 80%. В результате внушительная часть глухих детей не получает должного образования. Бесплатные онлайн-курсы КИУ призваны отчасти решить эти проблемы и помочь людям с ОВЗ в профессиональном становлении или переподготовке.

Для обучения приглашаются выпускники школ и студенты, имеющие проблемы со слухом, а также глухие и слабослышащие в возрасте от 25 до 60 лет. По окончании курсов, все обучающиеся пройдут аттестацию и диплом о дополнительном образовании. С актуальной информацией по проекту можно ознакомиться на сайте КИУ.

По вопросам записи на курсы обращаться к руководителю проекта Нине Николаевне Мялиной: 8-987-418-42-86.