В Татарстане запущен конкурс достопримечательностей «Мир татарской деревни»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жители Татарстана могут принять участие в конкурсе «Безнең авыл» / «Мир татарской деревни». Фотографии участников помогут заполнить пробелы на сервисах «2ГИС» и «Яндекс Карты», сообщает редакция «Миллиард.Татар».

Участник проекта Ильгизар Вахитов отметил, что конкурс станет своеобразным продолжением «Таткрафта», в рамках которого волонтеры из разных уголков России строили в игре достопримечательности республики. Теперь жители региона смогут нанести то, что они сами считают привлекательным, на онлайн-карты сервисов.

Ильгизар Вахитов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«При подготовке к конкурсу мы обратили внимание, что у большинства сельских населенных пунктов Татарстана нет даже нормальных фотографий на „Яндексе“ и других сервисах. Вот мы решили совместными усилиями с Институтом истории им. Марджани исправить ситуацию», — объяснил Ильгизар Вахитов.

По словам директора Института истории имени Марджани АН РТ Радика Салихова, «Мир татарской деревни» позволит жителям татарстанских деревень поделиться тем, что они считают действительно интересным. Это, в свою очередь, поможет больше узнать о богатом историко-культурном наследии республики.

«Это различные памятники архитектуры, культовые, гражданской промышленности, мемориальные места, связанные с известными личностями, и различные географические объекты. Сегодня очень важно визуально систематизировать эти знания», — заметил Салихов.

Радик Салихов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Участник, сделавший лучшее фото проекта, получит 5 тысяч рублей, тот, кто займет второе место, — 3 тысячи. За третье место предусмотрен приз в размере 3 тысяч рублей. Получит награду и лучшее видео — автора наградят «умной колонкой».

Для участия необходимо сделать фото местной достопримечательности. Важно, чтобы снимок был хорошего качества. Допустимые форматы — PNG или JPG, максимальный размер — до 100 мб. Продолжительность ролика не должна превышать 59 секунд, допустимый формат — мр4. Съемка должна быть в статичном формате (без тряски) и посторонних шумов.

Работы принимаются по электронной почте aviltatar@mail.ru с пометкой «Безнен авыл» или в специальном боте в телеграм-канале «Миллиард.Татар».

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.