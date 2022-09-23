В Татарстане запущен бесплатный курс по обеспечению кибербезопасности

В Татарстане на базе Военно-патриотического движения «КУРС» запущен курс по обеспечению кибербезопасности республики. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского центра «Форпост».

Спрос на DLP-системы, которые позволяют предотвратить утечку данных из компаний по вине недобросовестных сотрудников, растет. Цель цифрового образовательного курса «Основы информационной безопасности. Базовый уровень» – повышение уровня цифровой грамотности учащихся образовательных учреждений и других категорий жителей республики.

Онлайн курс состоит их четырех образовательных модулей и итогового тестирования. Общий объем – 20 академических часов.

После прохождения курса участники получают сертификат с результатами обучения и персональные рекомендации по улучшению навыков в сфере информационной безопасности.

На курс может записаться любой желающий абсолютно бесплатно. Оставить заявку можно на сайте https://anokurs.tech/