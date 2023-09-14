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В Татарстане запретили быть опекунами и усыновителями детей гражданам, изменившим пол
В Татарстане лицам, изменившим пол, запретили быть опекунами и усыновителями детей. Соответствующие изменения в Семейном кодексе РТ поддержали депутаты на 47-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.
«Данные изменения предусматриваются в соответствии с федеральным законом от 24 июля 2023 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», — рассказала председатель парламентского Комитета по социальной политике Светлана Захарова.
Кроме того, внесены изменения в части предоставления алиментов супругам, в том числе бывшим, осуществляющим уход за общим ребенком, в течение трех лет со дня его рождения.
В частности, учтены случаи, когда за ребенком до трехлетнего возраста присматривает его отец, а мать устранилась от воспитания и содержания.
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