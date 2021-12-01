В Татарстане записана первая цифровая антология татарской хоровой музыки

Государственный камерный хор Республики Татарстан записал первую антологию татарской хоровой музыки в едином цифровом формате. В нее вошли 18 сочинений выдающихся татарских композиторов, творивших в XX веке. Среди них — Султан Габяши, Салих Сайдашев, Александр Ключарев, Назиб Жиганов, Рашид Калимуллин и другие.

«Почему татары говорят „Без булдырабыз“? Какой смысл вложен в эти слова? Мы никогда не выпячивали свою национальность и не говорили, что мы лучше всех. В этой фразе заложено то, что мы равные среди равных. Назиб Жиганов не лучше Сергея Рахманинова как композитор, но он равная ему величина. В этом и идея нашего альбома: показать наше наследие и заявить о нем как о равном европейскому академическому наследию», — рассказала художественный руководитель и главный дирижер хора Миляуша Таминдарова.

По ее словам, антология уже выпущена на цифровых носителях, а к концу этого года вошедшие в нее треки будут представлены на основных музыкальных интернет-площадках, таких как Apple Music, Sound Cloud и Spotify.

«Только представьте: ни на одной музыкальной платформе нет в хорошем качестве записей из нашего национального классического хорового наследия. Это и подвигло нас к созданию антологии. Нам хотелось, чтобы любой желающий смог найти качественно записанную музыку наших великих композиторов. Помимо всего прочего, он найдет в описании к каждой композиции подробную информацию о произведении, собранную нами из архивных документов и рассказов их наследников», — пояснила Таминдарова.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов РФ, а также Министерства культуры РТ.

Государственный камерный хор РТ представит итог своей работы 3 декабря на сцене Государственного большого концертного зала имени Сайдашева. В качестве подарка гости концерта получат CD-диски с татарской хоровой музыкой.