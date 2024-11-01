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В Татарстане заметно подорожал бензин премиальных марок
В Татарстане с 21 по 28 октября ощутимо подорожал бензин премиальных марок. Это следует из данных Татарстанстата.
Бензин марки АИ-98 и выше вырос в цене на 73 копейки (0,96%), с 77,55 до 78,28 рубля за литр.
В свою очередь бензин марки АИ-95 в республике стал дороже на одну копейку (0,01%), увеличившись в цене с 56,38 до 56,39 рубля за литр.
Стоимость бензина марки АИ-92 при этом осталась неизменной — 51,90 рубля за литр.
Дизельное топливо стало дороже на 11 копеек (0,17%), его цена увеличилась с 62,37 до 62,48 рубля за литр.
В результате, согласно данным Росстата, средняя цена бензина в Татарстане за неделю выросла всего на одну копейку, с 54,21 до 54,22 рубля за литр.
В целом по стране бензин за это время подорожал на 0,2% (с 58,97 до 59,08 рубля за литр), тогда как стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,3% (с 67,21 до 67,45 рубля за литр).
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