В Татарстане заместителя районного исполкома обвиняют в мошенничестве с грантом

Один из заместителей руководителя исполкома Пестречинского района обвиняется в подделке официального документа и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году он, будучи в то время руководителем КФХ, получил более 1,4 млн рублей, которые ему предоставили как грант для поддержки начинающих фермеров. После этого он предоставил в региональное министерство сельского хозяйства ложные сведения о покупке 131 головы мелкого рогатого скота на сумму в 1,6 млн рублей с использованием гранта.

Свою вину мужчина не признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Во время следствия на его имущество стоимостью более двух миллионов рублей: автомобиль Ford Focus и участок площадью 5 га – наложили арест.

Обвинительное заключение утвердил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.