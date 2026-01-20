В Татарстане заменили 135 км инженерных сетей по нацпроекту в 2025 году

Одним из инструментов сокращения износа инженерных сетей в Татарстане стала федеральная программа обновления коммунальной инфраструктуры, которая в 2025 году вошла в состав нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

На реализацию программы направили 4,7 млрд рублей. За год завершили 47 объектов в 11 муниципалитетах и заменили 135 км инженерных сетей.

Учитывая состояние коммунального хозяйства, в республике дополнительно запустили собственную программу модернизации. Объем финансирования составил 8,5 млрд рублей. Программа включила 121 объект и позволила заменить еще 284 км сетей.

Совокупно в рамках двух программ в 2025 году модернизировали и реконструировали 168 объектов во всех 45 муниципалитетах. Затраты составили около 12,6 млрд рублей.

В 2025 году капитально отремонтировано, построено и реконструировано более 680 км сетей – это около 2,5% их общей протяженности.

«И наша следующая цель – это замена не менее 3% сетей ежегодно», – подчеркнул министр.

В числе завершенных проектов – модернизация системы теплоснабжения в пгт Джалиль Сармановского района. Проект имеет стратегическое значение для муниципалитета. Также в 2025 году завершили модернизацию водопроводной системы в селе Куюки Пестречинского района, реконструировали системы водоснабжения в Чистополе, а в этом году завершают обновление тепловых сетей горячего водоснабжения в Азнакаево.