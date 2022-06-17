В Татарстане замедлился рост цен на стройматериалы

В Татарстане замедлился рост цен на древесно-стружечные плиты, обрезные доски и металлочерепицы.Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

«На фоне введенных Правительством России ограничений на экспорт пиломатериалов и металла отечественные производители переориентировались на внутренний рынок. Это привело к увеличению предложения древесно-стружечных плит, обрезных досок и металлочерепицы и, как следствие, замедлению роста цен на них», – отметили в Нацбанке РТ.

В исследовании сообщили, что годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в мае этого года снизился до 19,26%. В апреле он достигал 20,45%. Эксперты Нацбанка считают, что на это повлияло как увеличение предложения ряда товаров на внутреннем рынке, так и снижение спроса на товары длительного пользования.

Годовая инфляция в Республике Татарстан в мае сократилась до 18,01% после 18,59% в апреле.