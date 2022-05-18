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Экология
18 мая 2022  17:12

В Татарстане заложили памятные посадки в честь 1100-летия принятия ислама

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В Татарстане заложили памятные посадки в честь 1100-летия принятия ислама
Фото: «Агрызские вести».

В Республике Татарстан проводятся работы по высадке памятных посадок в честь празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. 

Подобные акции в рамках празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии будут проведены  во всех муниципальных районах республики.

Так, в Агрызе мероприятие было организовано на территории мечети «Нур». В посадке деревьев приняли участие глава Агрызского района Азат Валеев, имам-мухтасиб Алмаз Гиззатуллин, руководитель-лесничий Агрызского лесничества Владимир Ишмуратов, прихожане. Активисты высадили 58 саженцев сосны, липы и рябины.

В Спасском районе посадили 40 саженцев сосны возле поселка Приволжский. Участниками мероприятия стали имам-мухтасиб Фархат Минсагиров, благочинный Спасского и Алькеевского округов, протоиерей Андрей Зиньков, руководитель-лесничий Болгарского лесничества Дмитрий Зарифуллин.

 

#1100-летие принятия ислама
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