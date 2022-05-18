В Татарстане заложили памятные посадки в честь 1100-летия принятия ислама
В Республике Татарстан проводятся работы по высадке памятных посадок в честь празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
Подобные акции в рамках празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии будут проведены во всех муниципальных районах республики.
Так, в Агрызе мероприятие было организовано на территории мечети «Нур». В посадке деревьев приняли участие глава Агрызского района Азат Валеев, имам-мухтасиб Алмаз Гиззатуллин, руководитель-лесничий Агрызского лесничества Владимир Ишмуратов, прихожане. Активисты высадили 58 саженцев сосны, липы и рябины.
В Спасском районе посадили 40 саженцев сосны возле поселка Приволжский. Участниками мероприятия стали имам-мухтасиб Фархат Минсагиров, благочинный Спасского и Алькеевского округов, протоиерей Андрей Зиньков, руководитель-лесничий Болгарского лесничества Дмитрий Зарифуллин.