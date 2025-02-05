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Общество 5 февраля 2025 09:14

В Татарстане закупят препарат для лечения спинальной мышечной атрофии почти на 76 млн

В Татарстане планируют закупить 114 доз препарата «Рисдиплам» для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата на сумму почти 76 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Рисдиплам — лекарственный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии.

«Татар-информ» рассказывал, что лекарство, которое тормозило развитие этой тяжелой болезни, производили только в США. Недавно его начали делать в России, и стоит оно значительно меньше, подробнее в материале: «Он чище оригинала»: для больных СМА в РФ создали препарат на четверть дешевле импортного.

#Здоровье #лекарство
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