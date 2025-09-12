В Татарстане закупят дорожные камеры на 309 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане усовершенствуют систему контроля за движением на дорогах, а именно установят новые дорожные камеры. На эти цели из бюджета РТ выделят более 309 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок.

На эти средства установят 75 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Причем они будут работать в автоматическом режиме 24/7. Оборудование предназначено для выявления широкого спектра нарушений ПДД.

Отмечается, что закупят три типа камер. Первый тип будет контролировать нерегулируемые пешеходные переходы (уступил ли водитель дорогу пешеходу, выезд на встречную полосу, а также пристегнут ли водитель и пассажир ремнем безопасности). Таких камер установят 56 штук.

Второй тип камер будет контролировать выезд на ж/д переезды на красный сигнал светофора. Причем эти комплексы могут демонтировать и установить в патрульную машину для измерения скорости в движении. Таких комплексов закупят 8 штук.

Третий тип камер будет контролировать регулируемые перекрестки: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, запрещенные повороты и развороты и превышение скорости.

Заказчик — ГБУ «Безопасность дорожного движения».